شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البرازيل السابق: عبد القادر والشحات أفضل لاعبى الأهلى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ماوريسيو ماكسيمو، المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل للشباب وفريق أهلي جدة السعودي، أن الثنائى أحمد عبد القادر وحسين الشحات أفضل لاعبى فريق الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، عقب الأداء المهارى الذى قدماه فى المباريات.

وقال ماوريسيو ماكسيمو، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مباراة الأهلى وفلامنجو كانت متوازنة والنتيجة لم تعكس سير اللقاء والأخطاء الفردية التى حسمتها لصالح الفريق البرازيلي، وأنه لم يفاجأ بفوز فريق الهلال السعودى على فلامنجو فى الدور نصف النهائي للبطولة، موضحا أن الفريق السعودى قدم مباراة عالية أمام ريال مدريد فى نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وأسدل النادى الأهلى الستار على مشاركته فى كأس العالم للأندية، باحتلال المركز الرابع بعد الهزيمة من فلامينجو 2-4 فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية.

وحقق الأهلى المركز الرابع للمرة الثانية فى تاريخ مشاركاته فى كأس العالم للأندية، حيث سبق أن حققه فى نسخة 2012 بعدما سقط أمام مونتيرى المكسيكى بهدفين نظيفين.

وحصد الأهلى الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات أعوام 2006 و2020 و2021، بعدما خاض مباراة تحديد الثالث والرابع فى 5 مرات، حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مواجهتين.