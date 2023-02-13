شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى كرة السلة للكراسى المتحركة بصالة حسن مصطفى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد غد الأربعاء مباريات بطولة الدور الأول من دوري كرة السلة للكراسي المتحركة التي تنظمه اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي والتى تقام بصالة حسن مصطفى وتستمر حتى 18 فبراير الجارى.

يشارك فى البطولة 7 فرق هي نادي دمنهور، نادي المستقبل، نادي المنيا، نادي مبارك بني سويف، جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، نادي الفيوم، مؤسسة الحسن.

وتقام 20 مباراة لمنافسات الرجال ومباراة واحدة فقط للسيدات فى أولى تجارب اللجنة بتشجيع السيدات على ممارسة اللعبة .

من ناحية أخرى، يدخل المنتخب القومى لرجال كرة السلة للكراسي المتحركة معسكر مغلق بعد انتهاء بطولة الدورى، فى إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام بدبي خلال شهر يونيو القادم والتي ستشهد مشاركة 16 دولة تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

ويقع منتخب كرة السلة للكراسى المتحركة "رجال" فى المجموعة التى تضم منتخبات الجزائر وكندا وتايلاند.