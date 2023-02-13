شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة باريس بدوري الأبطال.. تشكيل ناري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي بايرن ميونخ لملاقاة نظيره باريس سان جيرمان، فى دور ال 16 من منافسات ذهاب دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها غدا الثلاثاء، فى معقل الفريق الباريسي بحديقة الأمراء.

حيث يسعي فريق بايرن ميونخ فى إستغلال الحالية السيئة التى أصبح عليها باريس مؤخرًا، من أجل تحقيق المفاجأة والتفوق على الجانب الفرنسي خارج الديار، مما يساعد فى تسهيل مواجهة الليلة، والتى ستقام فى منتصف الشهر القادم بين الفريقين.

فى حين ينظر باريس إلى هذه المواجهة بأنها ثأرية بشكل كبير له، خاصة أن الفريق الفرنسي فقد فرصة حصده للقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى فى تاريخه، حينما تلقي الهزيمة من بايرن ميونخ فى نهائي المسابقة منذ موسمين سابقين.



موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس

ومن المقرر أن يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره باريس غدا الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة باريس

حراسة المرمى: يان سومر.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو- بنجامين بافارد - ماتايس دي ليخت- ألفونسو ديفيز.

في خط الوسط: ليون جوريتسكا- يوشوا كيميش- جمال موسيالا.

في خط الهجوم: سيرجي جنابري- ليروي ساني- توماس مولر.