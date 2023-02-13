شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل باريس المتوقع لمباراة بايرن ميونخ بدوري الأبطال.. مفاجأت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي باريس سان جيرمان، تحدي قوي ومثير غدا، حينما يلاقي نظيره بايرن ميونخ، فى دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث يسعي الفريق الباريسي لتحقيق فوزا مريحا للفريق فى مباراة الذهاب، يسهل عليه مواجهة العودة فى أليانز أرينا أمام الفريق البافاري.

فى حين يأمل فريق بايرن ميونخ فى إستغلال الحالية السيئة التى أصبح عليها باريس مؤخرًا، من أجل تحقيق المفاجأة والتفوق على الجانب الفرنسي خارج الديار، مما يساعد فى تسهيل مواجهة الليلة، والتى ستقام فى منتصف الشهر القادم بين الفريقين.

حيث تعد هذه المواجهة ثأرية بشكل كبير للجانب الباريسي، خاصة أن الفريق الفرنسي فقد فرصة حصده للقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى فى تاريخه، حينما تلقي الهزيمة من بايرن ميونخ فى نهائي المسابقة موسم 2020.

مما يجعل المواجهة القادمة بين الفريقين تحمل طابعا خاصا، بعيدا عن حالة الفريقين الفنية قبل المباراة، والتى تصب فى صالح الفريق البافاري بشكل كبير، وفقا لجميع المعطيات الحالية.



موعد مباراة باريس وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن يستضيف باريس نظيره بابرن ميونخ غدا الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل باريس المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمي: جينالوجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- سيرجيو راموس- ماركينوس- نونو مينديش.

خط الوسط: فابيان رويز- فيتينتا- كارلوس سولير.

خط الهجوم: نيمار- هوغو إيكيتيكي- كيليان مبابي.