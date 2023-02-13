شكرا لقرائتكم خبر عن بشري سارة فى باريس قبل مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية باريسية، عن بشري سارة داخل صفوف باريس سان جيرمان، قبل مواجهة بايرن ميونخ، فى المواجهة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر لها غدا الثلاثاء، فى دور ال16 من مواجهات دوري أبطال أوروبا.

حيث شهدت تمارين باريس صباح اليوم، مشاركة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فى مران الفريق الكامل، مما يزيد من فرص مشاركة اللاعب فى مباراة بايرن ميونخ القادمة، بعدما غاب اللاعب عن مواجهة موناكو الأخيرة بالدوري الفرنسي، بسبب الإصابة.

وأكدت بعض المصادر القوية داخل باريس، أن مبابي أصبح جاهزا للمشاركة أمام البايرن بشكل كبير من الناحية الطبية، ولكن قرار مشاركته من عدمه سيقوم المدرب الفرنسي كيرستوف جالتييه، المدير الفني للفريق، بإتخاذه عقب المحاضرة الفنية التى تسبق المباراة.



موقف جالتييه من مشاركة مبابي

وأفادت بعض التقارير الصحفية أن جالتييه يخشي من إقحام مبابي منذ بداية اللقاء القادم أمام البايرن، مفضلا الإحتفاظ باللاعب كأحد الخيارات البديلة على دكة البدلاء، على أن يقوم بالدفع به فى حالة تأزم المباراة.



موعد مباراة باريس والبايرن القادمة

ومن المقرر أن يستضيف باريس نظيره بابرن ميونخ غدا الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.