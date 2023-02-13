الامارات | مفاجأة سارة لجمهور «الأهلي».. أزمة كهربا «انتهت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بانتهاء أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي في نادي الأهلي المصري، بخصوص إلزامه بالغرامة الموقعة عليه خلال الفترة الأخيرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقال زاهر إن المبلغ الخاص بالغرامة البالغ 2.5 مليون دولار سيتم سدداه بالكامل في الموعد القانوني.

وقال زاهر في تصريحات على قناة «أون سبورت» المصرية، إن: «جماهير الأهلي عليها الاطمئنان بخصوص قصة كهربا»، مشيراً إلى أن اللاعب سيكون من الآن فصاعداً أساسياً في تشكيلة الفريق.

وأضاف: «المدرب كولر بات يضع اللاعب ضمن حساباته، وأزمته انتهت بشكل نهائي، وكهربا سيشارك في قادم مباريات الأهلي بشكل طبيعي ولن يتعرض للإيقاف مجدداً».

وكشفت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الأيام الماضية، عن قرارها الجديد بخصوص عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، والغرامة التي سيتم دفعها لصالح نادي الزمالك، المقدرة بـ 2 مليون دولار، فضلاً عن 5% من فوائد على المبلغ اعتباراً من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد، كما أكدت لجنة الانضباط تغريم اللاعب 30 ألف فرانك يتم دفعها خلال 30 يوماً.

ويستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي الهلال السوداني في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.