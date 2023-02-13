الامارات | منتخب سلة الإمارات إلى قطر للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، ظهر اليوم الاثنين، متجهة إلى قطر، للمشاركة في بطولة "الدوحة" الدولية، التي تستهل يوم غدٍ، وتمتد حتى 17 فبراير الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات وقطر والسعودية.

وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية د.منير بن الحبيب، إن: "مشاركة المنتخب في (دولية الدوحة)، جاءت بدعوة من الاتحاد القطري لكرة السلة، في محطة جديدة من محطات إعداد (الأبيض) للاستحقاق الهام في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، التي تستضيفها الدوحة ايضاً خلال الفترة من 20 وحتى 22 من فبراير الجاري".

وأوضح: "عاد المنتخب أمس من معسكره الخارجي في (تركيا) الذي امتد لستة أيام، في ثاني محطات الإعداد الرئيسة، بعد مشاركة (الأبيض) في بطولة دبي الدولية خلال الفترة من 27 يناير الماضي وحتى الخامس من فبراير الجاري، لتضم بعثة المنتخب إلى الدوحة غالبية اللاعبين الذين شاركوا في (دولية دبي) وابتعت بالتواجد في معسكر تركيا الخارجي".

وأضاف: "يدشن المنتخب يوم غدٍ الثلاثاء أولى مبارياته في (دولية الدوحة) بلقاء صاحب الضيافة (العنابي) القطري، متبوعاً في 17 من هذا الشهر بلقاء (الأخضر) السعودي، على يتابع (الأبيض) مراحل اعداده في العاصمة القطرية، حتى الانخراط في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، التي نلتقي فيها منتخبات الكويت والعراق وفلسطين".

وأختتم: "طموحاتنا كبيرة في مواصلة ما حققناه في النافذة الأولى من التصفيات، والتأهل ضمن المنتخبات الأربعة الأولى إلى النافذة الثالثة والحاسمة المحدد موعدٍ لها نوفمبر المقبل، خصوصاً أن (الأبيض) يدخل النافذة الثانية وهو متشارك رصيد الثلاثة نقاط مع شقيقه العراقي، ومتأخر بفارق النقطة عن المنتخبين الفلسطيني والقطرين المتشاركين للصدارة برصيد أربعة نقاط لكل منهما، كما أن المنتخب يتفوق بفارق النقطة الواحدة عن كل من الكويت وعمان المتشاركين رصيد النقطتين والمركز الأخير".