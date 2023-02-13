شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة إبراهيم نور الدين قبل مواجهة سموحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة، وجاءت اختيارات الحكام كالتالي:

إبراهيم نور الدين (حكم ساحة)، أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح (مساعدان)، جلال أحمد (حكم رابع)، مصطفى مدحت (حكم فيديو)، أحمد صلاح (مساعد حكم فيديو).

وفى الموسم الماضى، أدار إبراهيم نور الدين 5 مباريات للزمالك الأولى أمام غزل المحلة بالجولة الثامنة للدوري وفاز الفارس الأبيض بأربعة أهداف دون رد فى 25 ديسمبر 2021، والثانية أمام الجونة وفاز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف واحتسب نور الدين ركلة جزاء للجونة سجل منها الفريق الساحلى هدفه الوحيد في المباراة، وفى المباراة الثالثة فاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف بصافرة نور الدين الذى احتسب ركلة جزاء للدراويش سجل منها باهر المحمدى هدفاً وفى المباراة الرابعة فاز الزمالك على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وفى المباراة الخامسة أمام الاتحاد السكندري وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وفى الموسم الحالي أدار إبراهيم نور الدين مباراة الزمالك وبيراميدز التي فاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد في الجولة الثالثة للمسابقة ، ومباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي انتهت بالتعادل السلبى في الجولة الثالثة عشرة للدوري.

ويحتل الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 29 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الـ12، برصيد 20 نقطة.

الجدير بالذكر أن الفريق الأبيض خسر آخر مبارياته، أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري (1-0) في استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما سقط (3-0) على يد فاركو في الدوري المحلي.