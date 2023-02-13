شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب التشكيل الأساسى الذى سيخوض مباراة أوغندا الودية التى ستنطلق بعد قليل باستاد الكلية الحربية، ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتي 12 مارس.

التشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى ..أحمد نادر السيد .

خط الدفاع .. عبد الرحمن رشدان ، عبد الرحمن جودة ، إسلام عبد الله ، طارق علاء .

خط الوسط .. محمد حمدي ، كريم " الدبيس " ، محمود مرسي وعبد الرحمن " أيشو" .

الهجوم .. عمر الساعي ، بلال مظهر.

وتنطلق بعد أيام معدودات البطولة الافريقية للأمم للشباب مواليد 2003 والتي تقام على الأراضي المصرية و هي النسخة السابعة عشر من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي تُنظم كل سنتين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام في إندونسيا.