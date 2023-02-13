شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكما لودية منتخب مصر للشباب أمام أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم إدارة مباراة منتخب مصر للشباب أمام أوغندا الودية للحكم أحمد الغندور، فى المباراة التى تقام بعد قليل، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التى تقام فى مصر فى الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى: أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه كل من سمير جمال يوسف أول والبساطي مساعد ثان ونورا سمير حكما رابعا.

ويخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، بطولة غاية فى الأهمية على أرض مصر، وهى كأس الأمم الأفريقية للشباب فى الفترة من 19 فبراير الجارى حتى 11 مارس المقبل والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب فى يونيو المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر 26 لاعبا هم، فى حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن جودة، عمر فايد، يوسف شعبان، أحمد رضا، إياد العسقلاني، إسلام عبد الله، كريم الدبيس، رأفت خليل، خالد عوض، محمود أحمد مرسي.

خط الوسط: محمد فارس، طارق علاء، عمر الساعي، ماجد هاني، محمد حمدي، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد نادر حواش، يوسف العزب.

خط الهجوم: صلاح باشا، أحمد شريف، يوسف حسن، بلال مظهر.