شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مباراة جمعت الزمالك مع سموحة قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري

والتقى الزمالك مع سموحة فى 25 لقاء قبل مواجهة الليلة، حقق الفارس الأبيض 16 فوزا مقابل ثلاثة انتصارات لسموحة، وانتهت 6 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 29 هدفا وتلقت شباكه 15.

وتعد نتيجة 3-0 هي الأكبر فى تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة، حيث فاز الأبيض على نظيره السكندري بثلاثية نظيفة في الدور الثاني لموسم 2010- 2011، وحملت الأهداف توقيع كل من أحمد جعفر وحسين ياسر وشيكابالا في المباراة التي أقيمت يوم 15 مايو 2011.

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وسموحة لدوري هذا الموسم بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

ويحتل نادي الزمالك المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 17 مباراة، حيث فاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعدما خاض 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 5 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.