شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستقر على محمد صبحى فى حراسة مرمى الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الدفع بمحمد صبحي فى حراسة مرمى الفريق خلال مواجهة سموحة فى الدورى اليوم.

وفضل فيريرا الاعتماد على صبحي فى حراسة مرمي الزمالك، نظرًا لتعرض عواد للإصابة فى اليد اليمنى خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى، وأدت لاستكماله المباراة مصابًا بسبب نفاد التبديلات، وأجرى عواد الفحوصات الطبية اللازمة على اليد، وشارك في اجزاء من التدريب الجماعي، ليتم تجهيزه للمواجهات المقبلة.

ويحل الزمالك ضيفًا على سموحة فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل نادي الزمالك المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 17 مباراة، حيث فاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.

بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعدما خاض 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.