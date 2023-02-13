شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحسينى رئيساً للجنة الفنية بالاتحاد الدولى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولى للكاراتيه، برئاسة الإسبانى أنطونيو أسبانيوس، محمد الحسينى رئيساً للجنة الفنية بالاتحاد الدولى، ليصبح أول مصرى وعربى وأفريقى يصل لهذا المنصب.

وجاء اختيار الحسينى بعدما أثبت إسهامه فى تطوير رياضة الكاراتيه على مدار عضويته باللجنة الفنية الدولية منذ عام 2015 .

وتعد اللجنة الفنية الدولية للكاراتيه من أهم لجان الاتحاد الدولى و تتكون من 12 عضو ممثلين لعدد 165 دولة، وشغل المهندس محمد الحسينى احد المقاعد الاثنى عشر على مستوى العالم منذ 2015 حتى الان ، حتى وصل لرئاسة اللجنة.

ويعد الحسينى أول مصرى يستمر فى هذا المنصب لأكثر من سبعة أعوام، وتم تكليفه مؤخرا من الاتحاد الدولى للكاراتيه بالمشاركة فى منح رخص التدريب الدولية للمدربين على مستوى العام اثناء بطولة العالم بقونيا نهاية أكتوبر الماضى، وبطولة الدورى العالمى بالقاهرة فى يناير الماضى.

من ناحية أخرى، انطلقت تصفيات منتخب الكاراتيه كوميتيه فوق 18 سنة رجال وسيدات باستاد القاهرة أمس ، وتستمر حتى الثلاثاء 14 فبراير الجارى.

وتقام التصفيات لمختلف الأوزان فى إطار الاستعداد للبطولات الفترة المقبلة، سواء على المستوي الأفريقي أو الدولى.

وقرر مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، إقامة الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية والمقرر إقامتها من 16 إلى 23 فبراير الجاري، فى ثلاث محافظات هى الأقصر وكفر الشيخ بالإضافة إلى المنوفية.