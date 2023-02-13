شكرا لقرائتكم خبر عن ‏العامرى فاروق رئيسًا لبعثة الأهلى فى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق، نائب رئيس النادى، برئاسة بعثة فريق الكرة المتجهة إلى السودان، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال فى إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى السودان الخميس المقبل، لخوض مباراة الهلال المقرر لها السبت 18 فبراير الجارى، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات الإفريقي.

ومنح الجهاز الفني راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة عقب عودة البعثة من المغرب والمشاركة فى كأس العالم للأندية، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأربعاء المقبل.

واجتمع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بقيادة مارسيل كولر، بالدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، صباح اليوم، للاطمئنان على حالة اللاعبين.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، إن الجهاز الفني حرص على الاطمئنان على الحالة الطبية والبدنية للاعبين عقب انتهاء مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وأوضح طبيب الفريق، أنه تم تحديد برنامج استشفائي وتدريبي خاص للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الفني بعد انتهاء الراحة، وأشار إلى أن البرنامج الاستشفائي للاعبين يأتى للتخلص من الإجهادات العضلية، بسبب ضغط المباريات والتنقلات في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف طبيب الفريق أن الجهاز الفني بالتعاون مع الجهاز الطبي حددا البرنامج الاستشفائي والتدريبي للاعبين للاستعداد لرحلة السودان المقبلة، وبسبب ضيق الوقت قبلها.