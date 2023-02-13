صالح جمعة ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى استعداداً لمواجهة غزل المحلة

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القاهرة - سامية سيد - انتظم صالح جمعة صانع ألعاب النادى الإسماعيلى فى تدريبات فريقه استعداداً لانطلاق مباريات الدور الثانى للدوري المصري، بداية من مواجهة الدراويش مع غزل المحلة، بعدما أنهى اللاعب برنامجا بدنيا فى القاهرة تحت إشراف أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق لاستعادة فورمته الفنية والبدنية.

بدأ أحمد حسام ميدو، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، اليوم الاثنين، تطبيق نظام اليوم الكامل على لاعبيه بإقامة المران على فترتين صباحية ومسائية.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم الخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة غزل المحلة 21 فبراير الجاري على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الـ 19 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن يشمل برنامج إعداد الفريق سلسلة من الوديات بهدف تجهيز كافة اللاعبين.

الإسماعيلى خاض مباراة ودية عصر الأربعاء الماضى أمام مركز شباب أبشيش، أحد فرق المظاليم، وانتهت بفوز الدراويش بسداسية نظيفة، قبل أن يخوض اللاعبون مراناً ظهر الخميس على ملعب عبد الرحمن أنوس.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت تأجيل لقاء الإسماعيلي والأهلي لأجل غير مسمي بسبب مشاركة الأخير بكأس العالم للأندية، على أن تكون أولي مباريات الدراويش يوم 21 فبراير الجاري ضد غزل المحلة.