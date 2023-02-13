شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتيجة قرعة نصف نهائى بطولة الجمهورية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة الجمهورية لكرة السلة آنسات تحت 18 سنة، وتحت 14 سنة أولاد وبنات عن تقسيم كل مرحلة إلى 3 مجموعات.

ولم تحدد لجنة المسابقات باتحاد السلة برئاسة أحمد كامل موعد إقامة مباريات الدور نصف النهائي، حتى الآن، على أن يتم إخطار الأندية ومراكز الشباب فور تحديد الموعد.

وجاءت قرعة بطولة الانسات تحت 18 سنة كالتالى..

المجموعة الأولى: سبورتنج والجزيرة والشمس والاتحاد السكندرى وبنى سويف

المجموعة الثانية: سموحة، الأولمبى، الأهلى، 6 أكتوبر، الرياضات البحرية.

المجموعة الثالثة: الصيد، هليوبوليس، الزمالك، الزهور، مركز شباب الأقصر

تحت 14 سنة بنات

المجموعة الأولى: الاولمبى ، سبورتنج ، دجلة المعادى ، الجزيرة ، طنطا ، سيدى عبد الرحيم

المجموعة الثانية: الصيد ، هليوبوليس، الزهور ، حدائق الأهرام ، الشيخ زايد

المجموعة الثالثة: سموحة ، الأهلى ، الشمس ، الزمالك ، دجلة أكتوبر 2 ، مركز شباب الأقصر

تحت 14 سنة أولاد

المجموعة الأولى: صيد أكتوبر ، الجزيرة ، دجلة المعادى ، الزمالك ، مركز شباب الحرية ، أسيوط الرياضى

المجموعة الثانية: سبورتنج ، سموحة ، مصر للتأمين ، طلائع الجيش، دجلة أكتوبر 2 ، مركز شباب كوم امبو

المجموعة الثالثة: الأهلى ، الاتحاد السكندرى ، الشمس ، أصحاب الجياد ، مركز شباب التوفيق ، سكر قوص ، مركز شباب المحافظة .