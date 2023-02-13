شكرا لقرائتكم خبر عن "دش ساخن".. تفاصيل جلسة حسام حسن مع لاعبى المصرى بعد الهزيمة أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، جلسة عاصفة مع لاعبي الفريق عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق البورسعيدي أمام سيراميكا فى مباراة الجولة 18 من الدوري بنتيجة 3ـ0، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد، حمّلهم خلالها مسئولية الهزيمة وهدد المقصرين بالاستبعاد، كما قرر مدرب المصرى نقل تدريبات الفريق إلى مدينة بورسعيد من جديد، ليكونوا تحت أعين الجماهير.

وفى ذات الجلسة، أبلغ حسام حسن، لاعبي المصري، بخصم 25% من مستحقات اللاعبين بعد الهزيمة التى تعرضوا لها، حيث تراجع النادي المصري للمركز الـ 11 فى جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، حصدها النادي البورسعيدي بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المصري فى 4 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 21.

ويستعد النادي المصري لمواجهة إنبي في مباراة الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري، وذلك بعد تأجيل مباراة الفريق البورسعيدي في الجولة 19 أمام بيراميدز، لانشغال الأخير بالمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكشف طارق سليمان، المدرب العام لفريق المصري، أن الجهاز الفني قرر خصم 25% من مستحقات اللاعبين بعد الهزيمة من سيراميكا وقال سليمان، "اتفقنا على العودة للتدرب في بورسعيد بعد الهزيمة من سيراميكا، هناك لاعبون في الفريق يشعرون بأنهم أكبر من الفريق، واللاعبين لديهم لا مبالاة تجاه قميص المصري ولا يشعرون بقيمة القميص الذي يرتدونه، لو اللاعبين رفضوا التدرب في بورسعيد لدينا قطاع ناشئين قادر على تعويض من يتمرد".