شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا لا يعرف الخسارة أمام سموحة قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا على سموحة فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، في مواجهة قوية بين الفريقين، لا سيما أن كل فريق يسعى لحصد الثلاث نقاط من أجل تحسين وضعه في الدورى، إلا أن الزمالك يدخل المباراة ولا بديل عن الفوز أمام لاعبيه، راغبين فى التغلب على حالة الإرهاق بسبب ضغط المباريات.

واجه فيريرا المدير الفنى للزمالك فريق سموحة مرتين فى ولايته الأولى مع الفارس الأبيض ومرة فى الولاية الحالية، انتهت الأولى بفوز الزمالك بهدف دون مقابل أحرزه أيمن حفني، وتُوج الزمالك ببطولة الدوري لاحقا في ذلك الموسم ، بينما انتهت المواجهة الثانية بفوز الزمالك 4-3 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس مصر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وفاز الأبيض أيضا بهذه النسخة من الكأس فيما انتهت مباراة الزمالك وسموحة في الدور الأول لهذا الموسم بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على التحدث مع اللاعبين حول بعض الأخطاء الفردية التى وقعوا فيها خلال مواجهة شباب بلوزداد، والتى أدت للخسارة بهدف دون رد، وأكد فيريرا أن الفترة الماضية شهدت تراجعا ملحوظا فى الأداء وكذلك النتائج، وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل استعادة الاتزان للفريق، وتحسن النتائج، سواء فى بطولة الدورى أو دورى أبطال أفريقيا.

وشدد المدرب البرتغالى على ضرورة تحقيق الفوز علي سموحة والتغلب علي الارهاق البدني والذهني، والسعى لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدورى المصري، مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين، وعلى اللاعبين التركيز جيدًا طوال شوطي المباراة والعمل علي حسم اللقاء مبكرًا وتقديم اداء يسعد الجماهير البيضاء.