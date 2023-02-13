شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يعود لتشكيل الأهلى الأساسى أمام الهلال السودانى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على عودة محمد هانى للتشكيل الأساسى لفريقه فى مباراة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا، فى ظل إيقاف خالد عبد الفتاح، الذى أعلن النادى الأحمر غيابه عن مباراته المقبلة في دوري الأبطال بسبب الإيقاف، نظرا لحصوله على بطاقة حمراء "طرد" فى لقاء فلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية ما يمنع مشاركته فى مباراة الهلال للإيقاف.

ويواجه الأهلي فريق الهلال في السودان يوم 18 فبراير الجارى ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للأهلى اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ويستأنف الفريق تدريباته صباح الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى صفحة كأس العالم للأندية التى اكتفى فيها بالمركز الرابع من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتحدث كولر مع لاعبيه عن مشاركتهم الحالية فى بطولة كأس العالم للأندية، مؤكداً أنه فخور بالأداء الذى قدموه خلال البطولة، وأن جميع لاعبي الفريق نجحوا فى تنفيذ أفكاره فى كأس العالم للأندية التى يظهر فيها المدرب السويسري للمرة الأولى، فى حين يظهر فيها الأهلي للمرة الثامنة.

وشدد كولر للاعبي الأهلي على أن مشاركة الفريق فى البطولة سيكون لها مكاسب كثيرة على الأحمر في الفترة المقبلة، رغم أنها زادت من ضغط المباريات بالنسبة للفريق لكنها فى الوقت نفسه ساهمت فى رفع مستوى عدد كبير من اللاعبين، بجانب اندماج معظم الصفقات الجديدة التى أبرمها النادى فى يناير مع الفريق .

وأوضح كولر للاعبي الأهلي أن الفريق استفاد من التواجد فى هذا المحفل الكروي العالمي بمشاركة أبطال القارات، فالاحتكاك مع المدارس المختلفة ينعكس بشكل إيجابى على الفريق في مشاركاته المقبلة محلياً وأفريقياً.