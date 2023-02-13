شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطبق نظام اليوم الكامل استعداداً لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أحمد حسام ميدو، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، اليوم الاثنين، تطبيق نظام اليوم الكامل على لاعبيه بإقامة المران على فترتين صباحية ومسائية.

ويتطلع جهاز الدراويش للإرتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم الخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة غزل المحلة 21 فبراير الجاري على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الـ 19 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن يشمل برنامج إعداد الإسماعيلى سلسلة من الوديات بغرض تجهيز كافة اللاعبين.

الإسماعيلى خاض مباراة ودية عصر الأربعاء الماضى أمام مركز شباب أبشيش، أحد فرق المظاليم، وانتهت بفوز الدراويش بسداسية نظيفة، قبل أن يخوض اللاعبون مراناً ظهر الخميس على ملعب عبد الرحمن أنوس.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت تأجيل لقاء الإسماعيلي والأهلي لأجل غير مسمي بسبب مشاركة الأخير بكأس العالم للأندية، على أن تكون أولي مباريات الدراويش يوم 21 فبراير الجاري ضد غزل المحلة.