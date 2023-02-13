شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أحمد سامى أمام الزمالك قبل قيادة سموحة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام سموحة، بحثاً عن استعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعد الخسارة من فاركو بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالدورى.

وخاض أحمد سامى المدير الفني لسموحة 9 مباريات سابقة أمام الزمالك قبل صدام اليوم، بواقع سبعة لقاءات بالدوري ومباراتين بكأس مصر مع أندية سموحة وطلائع الجيش والنجوم وسيراميكا.

أول مواجهة بين سامي والزمالك كانت فى ربع نهائي الكأس موسم 2016-2017، حينما كان مدربًا لطلائع الجيش، وفاز الأبيض بثلاثية نظيفة.

وحقق أحمد سامى فوزاً وحيداً على الفارس الأبيض حينما كان مدرباً لسموحة بهدفين دون رد، وتعادلا وحيدا أيضا، فيما منى بسبعة هزائم، وسجلت فرق أحمد سامى فى الزمالك 9 أهداف بينما تلقت 18 هدفا من الفارس الأبيض.

خسر سامي آخر لقاء مع الأبيض بهدفين دون رد عندما كان مدربًا لسيراميكا.