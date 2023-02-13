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شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أحمد سامى أمام الزمالك قبل قيادة سموحة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام سموحة، بحثاً عن استعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعد الخسارة من فاركو بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالدورى.
أول مواجهة بين سامي والزمالك كانت فى ربع نهائي الكأس موسم 2016-2017، حينما كان مدربًا لطلائع الجيش، وفاز الأبيض بثلاثية نظيفة.
وحقق أحمد سامى فوزاً وحيداً على الفارس الأبيض حينما كان مدرباً لسموحة بهدفين دون رد، وتعادلا وحيدا أيضا، فيما منى بسبعة هزائم، وسجلت فرق أحمد سامى فى الزمالك 9 أهداف بينما تلقت 18 هدفا من الفارس الأبيض.
خسر سامي آخر لقاء مع الأبيض بهدفين دون رد عندما كان مدربًا لسيراميكا.
احمد سامى
ويسعى أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، لاستغلال حالة تراجع الزمالك وتحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية، وأكد سامي للاعبي فريقه أن فاركو استطاع الفوز بثلاثية، وعلي اللاعبين التركيز والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض.
ويعاني الزمالك من بعض الإصابات الخفيفة التي تعرض لها محمد عواد وعمر جابر وأحمد فتوح فى مواجهة الفريق الجزائرى الأخيرة.