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الأهلى يصعد للمركز الـ11 فى تصنيف أندية العالم والزمالك يتقدم 10 مراكز

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القاهرة - سامية سيد - تقدم النادي الأهلي في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء "IFFHS"، اليوم الإثنين، على المستوى العالمي والقاري والعربي خلال شهر فبراير الجاري.  الأهلي يقفز للمركز الـ 11 في تصنيف أندية العالم 

قفز النادي الأهلي 6 مراكز من المركز الـ17 إلى الـ11 في التصنيف الشهري الصادر عن الإتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء اليوم الإثنين، على المستوي العالمي والقاري والعربي خلال شهر فبراير. 

الاهلي
الاهلي

وتقدم النادي الأهلي في تصنيف الأندية حول العالم، خلال شهر فبراير ليحتل المركز الـ11 بدلاً من الـ17، كما احتل صدارة ترتيب الأندية عربيا وأفريقيا، ويمتلك المارد الأحمر في رصيده بالتصنيف 218.5 نقطة، متفوقا على الإسباني وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتاج الأهلي إلى 4 نقاط فقط، من أجل الوصول إلى المركز الـ10، والدخول في قائمة أفضل 10 أندية على مستوي العالم. 

ترتيب الأهلي
ترتيب الأهلي
الزمالك يقفز للمركز 53 

وقفز نادي الزمالك 10 مراكز من الـ 63 إلي الـ 53 عالميًا خلال شهر فبراير في قائمة تصنيف أندية العالم؛ كما تقدم بيراميدز للمركز الـ65 على مستوى أندية العالم، بعدما كان يحتل المركز 85.

ترتيب الزمالك
ترتيب الزمالك
فلامنجو يتصدر ترتيب أفضل أندية العالم فى فبراير

فيما تصدر فلامنجو البرازيلي تصنيف شهر فبراير، كأفضل نادٍ برصيد 299 نقطة، فيما يأتي بالميراس البرازيلي في المركز الثاني.

وجاء نادي الإنجليزي في المركز الثالث حول العالم، بينما جاء ، بطل كأس العالم للأندية، في المركز الرابع.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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