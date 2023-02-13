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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصعد للمركز الـ11 فى تصنيف أندية العالم والزمالك يتقدم 10 مراكز والان مع تفاصيل الخبر
قفز النادي الأهلي 6 مراكز من المركز الـ17 إلى الـ11 في التصنيف الشهري الصادر عن الإتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء اليوم الإثنين، على المستوي العالمي والقاري والعربي خلال شهر فبراير.
الاهلي
وتقدم النادي الأهلي في تصنيف الأندية حول العالم، خلال شهر فبراير ليحتل المركز الـ11 بدلاً من الـ17، كما احتل صدارة ترتيب الأندية عربيا وأفريقيا، ويمتلك المارد الأحمر في رصيده بالتصنيف 218.5 نقطة، متفوقا على برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.
ويحتاج الأهلي إلى 4 نقاط فقط، من أجل الوصول إلى المركز الـ10، والدخول في قائمة أفضل 10 أندية على مستوي العالم.
ترتيب الأهلي
وقفز نادي الزمالك 10 مراكز من الـ 63 إلي الـ 53 عالميًا خلال شهر فبراير في قائمة تصنيف أندية العالم؛ كما تقدم بيراميدز للمركز الـ65 على مستوى أندية العالم، بعدما كان يحتل المركز 85.
ترتيب الزمالك
فيما تصدر فلامنجو البرازيلي تصنيف شهر فبراير، كأفضل نادٍ برصيد 299 نقطة، فيما يأتي بالميراس البرازيلي في المركز الثاني.
وجاء نادي ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث حول العالم، بينما جاء ريال مدريد، بطل كأس العالم للأندية، في المركز الرابع.