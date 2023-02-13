الأهلى يصعد للمركز الـ11 فى تصنيف أندية العالم والزمالك يتقدم 10 مراكز

القاهرة - سامية سيد - تقدم النادي الأهلي في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء "IFFHS"، اليوم الإثنين، على المستوى العالمي والقاري والعربي خلال شهر فبراير الجاري. الأهلي يقفز للمركز الـ 11 في تصنيف أندية العالم

قفز النادي الأهلي 6 مراكز من المركز الـ17 إلى الـ11 في التصنيف الشهري الصادر عن الإتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء اليوم الإثنين، على المستوي العالمي والقاري والعربي خلال شهر فبراير.



الاهلي

وتقدم النادي الأهلي في تصنيف الأندية حول العالم، خلال شهر فبراير ليحتل المركز الـ11 بدلاً من الـ17، كما احتل صدارة ترتيب الأندية عربيا وأفريقيا، ويمتلك المارد الأحمر في رصيده بالتصنيف 218.5 نقطة، متفوقا على برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.