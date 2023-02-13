العامري فاروق رئيسًا لبعثة الأهلي في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، العامري فاروق نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة فريق الكرة المتجهة إلى السودان، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى السودان يوم الخميس المقبل، لخوض مباراة الهلال المقرر لها يوم السبت 18 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة

الثانية لدور المجموعات الإفريقي.

ومنح الجهاز الفني راحة سلبية للاعبين لمدة ٤٨ ساعة عقب عودة البعثة من المغرب والمشاركة في كأس العالم للأندية، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء المقبل.

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