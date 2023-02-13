تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون الليلة بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ليفربول تحت قيادة مدربه يورجن كلوب لمباراة قوية مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي مع نظيره إيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

تنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آنفيلد معقل ليفربول.

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حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، جويل ماتيب، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن جوتا الأقرب للعودة، حيث إنه تدرب منذ يومين،

في حين سيعود روبرتو فيرمينو أمام نيوكاسل يونايتد، كما أن فيرجل فان دايك قريب من العودة، لكن لا أعتقد أنه سيلعب ضد إيفرتون.

وأضاف: تياجو ألكانتارا مشاركته أمام إيفرتون بمحل شك، يعاني من مشكلة بالحوض ولم يتدرب مع الفريق، متابعًا: سنقدم التعليمات اللازمة للاعبين ونعلم مدى صعوبة المهمة، شون دايتش مدرب إيفرتون هناك وقد قام بتأثير مباشر وهذا واضح.

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