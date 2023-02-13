الألعاب الترفيهية يعلن نتائج بطولة الجمهورية الأولى للراكيت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري، عن نتائج بطولة الجمهورية الأولى للراكيت بنادى بورتو بمدينة بورسعيد التى تهدف إلى تكوين منتخبات قومية قادرة على المنافسة في البطولات الدولية.

شارك في بطولة الجمهورية الأولى للراكيت ٢٧٠ لاعبًا ولاعبة من مختلف المحافظات والأعمار.

جاءت البطولة تنفيذًا لتوصيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف بطولات الألعاب الترفيهية في المحافظات لنشر اللعبة وإتاحة الفرصة لتكوين منتخبات قومية تمثل مصر في البطولات العالمية للاتحاد.

نجح الرباعي في منافسات الكارية رجال أحمد ممدوح مجاهد، وسيف الدين أيمن، ومحمد رأفت، ومحمد محمود على المركز الأول.

وبينما شهدت منافسات كاريه السيدات، حصول الرباعي تسنيم طارق محمد، ومنة خالد، وملك أحمد، وضحى طارق على المركز الأول في البطولة التي شهجت وجود العنصر النسائي في أولى منافسات الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية للراكيت.

أقيمت منافسات مستوي المختلط رجال وسيدات، حيث نجح رضا إبراهيم، وولاء سعيد، وشيماء فكري على المركز الأول.

وشهدت منافسات الرجال الزوجي على المركز الأول، عمر إبراهيم، والبير موريس، وعلى المستوى الزوجي للسيدات نجح الثنائي، إنجي مختار، ونورا سامي على المركز الأول.

وحضر توزيع الجوائز أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب

الترفيهية، وأمير حبيب رئيس مجلس أندية بورتو، وسامح عفيفي المدير التنفيذى للاتحاد المصري للألعاب الترفيهية وأحمد فوزى مدير البطولة.

وتعد هذه البطولة الأولى للراكيت في الجمهورية، التي نظمها الاتحاد اللعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري.

كان وزير الشباب والرياضة في وقت سابق كشف، عن اهتمام الوزارة بجميع الأنشطة إطلاقًا من اهتمام الدولة بكل احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيرًا إلى تفكير الوزارة فى إنشاء اتحاد للألعاب الترفيهية جاء من هذا المنطلق لا سيما وأن تلك الألعاب تتمتع بقاعدة عريضة من الممارسين لها.

وأكد أشرف صبحى إلى دعم الوزارة لاتحاد الألعاب الترفيهية، والسعى نحو إتاحة الفرصة أمام ممارسى تلك الألعاب فى جو صحى، والعمل على تكوين منتخبات من اللاعبين المتميزين للمنافسة فى مختلف البطولات.

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