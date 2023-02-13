شباب الأهلي يلتقي إنبي في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٣ نظيره إنبي مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير خلال المباراة التي تجمع بينهما لحساب منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس مصر للشباب.



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يأتي تشكيل الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد 2003 من محمد شرف على رأس الإدارة الفنية، محمود صادق مساعدًا للمدرب، خالد عثمان مدربًا لحراسة المرمى، ومحمد راشد مهام إدارية للفريق، وعلاء مأمون طبيبًا، وعبدالله سمير مخطط الأحمال البدنية، وعبدالحميد حسين إخصائي التدليك والتأهيل البدني.



تشهد بطولة كأس مصر للشباب الانطلاق تزامنًا مع فترة توقف منافسات بطولة الجمهورية نتيجة لإقامة معسكر منتخب مصر للشباب، الذي يشارك في فعاليات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣

الأهلي يعود من المغرب ..

التي تستضيف مصر فعالياتها والمؤهلة للنسخة القادمة من مونديال العالم للشباب.كان فريق الأهلي قد نجح في الفوز على نظيره حرس الحدود بهدف من دون رد خلال اللقاء الماضي بكأس مصر.

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مدينة طنجة المغربية في طريقها إلى القاهرة، استعدادًا لاستئناف التدريبات بعد فترة الراحة السلبية، لملاقاة الهلال السوداني المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لمرحلة المجموعات.



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