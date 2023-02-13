موعد مباراة ليفربول وإيفرتون الليلة والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي ليفربول وإيفرتون، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، هذا الموسم، على ملعب "جوديسون بارك" قد انتهت بالتعادل السلبي.

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من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين ليفربول وإيفرتون، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آنفيلد معقل ليفربول.

وتذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق رؤوف خليف

ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يقع فريق ليفربول بالمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد 29 نقطة من 20 مباراة، ويعيش الفريق في حالة سيئة هذا الموسم بعدما لم ينجح

في تحقيق أي فوز خلال عام 2023 بالدوري الإنجليزي، وفي الجولة الماضية تلقى هزيمة ثقيلة من ولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون رد.

بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

ويعيش إيفرتون حالة استثنائية في الفترة الأخيرة منذ وصول المدرب شون دايك لتدريبه، حيث نجح في تكبيد آرسنال الهزيمة في الجولة الماضية، وبدأت الآمال تزداد في إمكانية الهروب من صراع الهبوط.

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