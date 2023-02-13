موعد مواجهة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الهلال السوداني في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم السبت المقبل 18 فبراير الجاري على ملعب الأخير بأم درمان في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

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وتأجلت مواجهة الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا للأهلي أمام القطن الكاميروني، نظرًا لمشاركة الأهلي في فعاليات كأس العالم للأندية التي أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قد غادرت مدينة طنجة المغربية، بعد انتهاء المشاركة في فعاليات بطولة المونديال ، واحتلال الترتيب الرابع بعد الخسارة يوم السبت

موقف السولية من مواجهة الهلال ..

الماضي على يد فلامنجو البرازيلي برباعية لهدفين.

ويواصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت له على خلفية مشاركته في المونديال .

وأشار أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول بالنادي الأحمر ، إلى أن اللاعب سوف يخضع لفحوصات طبية أخيرة خلال مران الفريق المقبل للوقوف على مدى جاهزيته الفنية والمشاركة مع الأهلي اللقاء المقبل.

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