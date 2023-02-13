4 تعديلات في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا، مساء اليوم الإثنين، على نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري المصري:

من المنتظر أن يُجري البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، تغييرات عدة في مباراة اليوم أمام سموحة، بخلاف التشكيل الأخير الذي خاض به مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

فمن المنتظر أن يدفع بمحمد صبحي في حراسة المرمى، على حساب محمد عواد، بجانب مشاركة بمحمد عبدالشافي ومحمود عبدالرازق "شيكابالا"، وسيف جعفر، بينما سيخرج من التشكيلة أحمد فتوح، الغائب عن القائمة، وعمر جابر، وعمرو السيسي.

ليكون تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد

عبدالغني، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، سيد نيمار

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيف جعفر.

أمامهم: أحمد مصطفى "زيزو"، محمود عبدالرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة في الدوري:

التقى فريقا الزمالك وسموحة من قبل في 26 مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، كان الفوز من نصيب الزمالك في 17 مباراة، بينما فاز الفريق السكندري نادي سموحة في 3 مباريات فقط، وحل التعادل في 6 مباريات، سجل الزمالك 30 هدفًا في شباك سموحة، وسجل سموحة 16 هدفًا في شباك الزمالك.

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