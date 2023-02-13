الأولمبية تُهنئ اتحاد الجودو بميداليتي يسري سامي وعبدالرحمن عبدالغني ببطولة أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، برئاسة الأستاذ مرزوق علي، بعد تحقيق بعثة منتخبنا ميداليتين فضيتين خلال مشاركتها في بطولة أوروبا المفتوحة ببلغاريا.

ونجحت بعثة منتخبنا الوطني للجودو في حصد ميداليتين فضيتين في بطولة أوروبا المفتوحة من خلال يسري سامي في منافسات وزن 60 كجم، وعبدالرحمن عبدالغني في منافسات وزن 81 كجم.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبي المنتخب الوطني للجودو، ومجلس إدارة اتحاد الجودو، على النتائج المميزة التي تتحقق في كل البطولات خلال الفترة الحالية، واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.

كما يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشريك الأساسي في دعم وتأهيل جميع أبطالنا في المنتخبات والفرق القومية، في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمامًا ودعمًا غير مسبوق، والذي كان لها العديد من الآثار الإيجابية في تحقيق العديد من النتائج والإنجازات في الفترة الحالية.

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