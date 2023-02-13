ليفربول وإيفرتون في مواجهة صعبة الليلة بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق ليفربول، مساء اليوم الإثنين، نظيره إيفرتون في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي فريقا ليفربول وإيفرتون على ملعب آنفيلد معقل ليفربول.

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موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقناة الناقلة:

من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين ليفربول وإيفرتون، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آنفيلد معقل ليفربول.

وتذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق رؤوف خليف

يُذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين، هذا الموسم، على ملعب "جوديسون

بارك" انتهت بالتعادل السلبي.

موقف ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:

يعيش فريق ليفربول موسمًا سيئًا، حيث يشهد تراجعًا في الأداء والمستوى، بعدما لم يحقق أي فوز في البريميرليج منذ بداية العام الحالي.

ويمتلك ليفربول 29 نقطة، يحتل بها المركز العاشر، بينما يوجد إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

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