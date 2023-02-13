الزمالك يواجه سموحة الليلة بحثًا عن العودة لسكة الانتصارات

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي مع نظيره سموحة في الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك وسموحة ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره أمام سموحة

يدخل فريق الزمالك تحت قيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا مباراة اليوم أمام سموحه بحثًا عن الفوز والعودة لنغمة الانتصارات من جديد، ومصالحة جماهيره الغاضبة بسبب تراجع الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

وكان الزمالك قد تلقي هزيمة أمام نظيره شباب بلوزداد في مستهل مشواره بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، كما يعاني في الدوري المصري بعدما تراجع للمركز السادس في جدول الترتيب.

وفقد الزمالك أول بطولاته المحلية هذا الموسم وهي كأس مصر، وذلك بعد الخسارة في مباراة نصف النهائي أمام فريق بيراميدز بركلات الترجيح، فضلًا عن أن الزمالك يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، بعد الهزيمة من فريق فاركو بثلاثية نظيفة، بالجولة الماضية.

كما أن الزمالك حقق رقمًا سلبيًا خلال الفترة الأخيرة، حيث لعب 8 مباريات، ولم يتمكن من تحقيق الفوز سوى في

مباراتين، بينما خسر في 4 مباريات، وحسم التعادل مباراتين.

موعد مباراة الزمالك وسموحه والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وسموحة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 9:00 مساء بتوقيت الإمارات.

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة الزمالك وسموحه عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة في الدوري

التقى فريقا الزمالك وسموحة من قبل في 26 مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، كان الفوز من نصيب الزمالك في 17 مباراة، بينما فاز الفريق السكندري نادي سموحة في 3 مباريات فقط، وحل التعادل في 6 مباريات، سجل الزمالك 30 هدف في شباك سموحه وسجل سموحه 16 هدفًا في شباك الزمالك.

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