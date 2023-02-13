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الامارات | الجزائري رياض محرز يسخر من نفسه أمام العالم (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سخر الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي من نفسه بطريقة غريبة بعد إهداره العجيب لفرصة أمام مرمى أستون فيلا في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، في الجولة 23 من لكرة القدم.
وكتب رياض محرز الذي تألق في المباراة بصناعة هدف وتسجيل آخر من علامة الجزاء، عبر حسابه في "تويتر": "هل هبطت بعد؟"، ساخراً من الكرة التي انفرد فيها بالحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز وسددها عالياً فوق العارضة بكثير وسط حالة ذهول من اللاعب نفسه والجماهير مما دفع المدرب الإسباني بيب غوارديولا لتبديله بعد هذه الفرصة مباشرة.

 

وكان رياض محرز قد سجل رقماً تاريخياً خلال مباراة السيتي وأستون فيلا بعدما أصبح أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف برصيد 55 تمريرة متساوياً مع العاجي ديديه دروغبا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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