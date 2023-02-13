الامارات | الجزائري رياض محرز يسخر من نفسه أمام العالم (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سخر الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي من نفسه بطريقة غريبة بعد إهداره العجيب لفرصة أمام مرمى أستون فيلا في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكتب رياض محرز الذي تألق في المباراة بصناعة هدف وتسجيل آخر من علامة الجزاء، عبر حسابه في "تويتر": "هل هبطت بعد؟"، ساخراً من الكرة التي انفرد فيها بالحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز وسددها عالياً فوق العارضة بكثير وسط حالة ذهول من اللاعب نفسه والجماهير مما دفع المدرب الإسباني بيب غوارديولا لتبديله بعد هذه الفرصة مباشرة.

وكان رياض محرز قد سجل رقماً تاريخياً خلال مباراة السيتي وأستون فيلا بعدما أصبح أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف برصيد 55 تمريرة متساوياً مع العاجي ديديه دروغبا.