«تذكروا سيناريو أزارو».. أحمد شوبير لجماهير الأهلي: ارحموا محمد شريف

الشارقة - اميمة ياسر -

استنكر الإعلامي أحمد شوبير، الهجوم الذي تعرض له محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد المشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكدًا ضرورة مساندة جميع اللاعبين، خاصة في الأهلي والزمالك.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر "راديو أون سبورت إف إم" صباح الإثنين: "يجب الدفاع عن اللاعبين ومساندتهم، ومش كل ما لاعب يضيع كورة أو يظهر بشكل وحش في مباراة ننتقده ونطالب برحيله، يجب مساندة اللاعبين".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق في حديثه للجماهير الحمراء: "هل تتذكروا وليد أزارو الذي رحل لضغط الجماهير على الإدارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟، وأيضًا السنغالي أليو بادجي وغيرهما من المهاجمين؟، وفي الناحية الأخرى زكريا الوردي الذي رحل لضغوطات الجماهير، مش كده".

وتساءل الإعلامي: "ما هي الأزمة في أن يطلب محمد شريف الحصول على تيشيرت فينيسيوس؟، ولماذا تعرض اللاعب لكل هذا الهجوم؟".

وأكد شوبير: "أرفض الهجوم ضد اللاعبين، ويجب مساندتهم، وخاصة الأجانب الذين يرحلوا بسبب الضغوطات، أبرزهم وآخرهم في الأهلي بدر بانون، بسبب تهنئته لجماهير الرجاء على السوشيال ميديا".

يشار إلى أن الأهلي يستعد لمواجهة الهلال السوداني، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.