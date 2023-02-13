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الزمالك أمام سموحة وقمة بين ليفربول وإيفرتون.. جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -     

تقام اليوم الإثنين، الموافق 13-2-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في ومثلها في والإسباني، بالإضافة إلى مواجهتان بالدوري الإيطالي.

ويلتقي الزمالك مساؤ اليوم مع فريق سموحة على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري.

ويواجه فريق إيفرتون في المباراة التي تقام على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الزمالك ضد سموحة وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت ، وتُذاع على ON Time Sports 1 HD.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول ضد إيفرتون وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

إسبانيول ضد ريال سوسييداد وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

هيلاس فيرونا ضد ساليرنيتانا وتنطلق المباراة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV2 Portugal

سامبدوريا ضد انتر ميلان وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Starz Play App

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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