شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل بيراميدز والجيش الملكى يشعل المجموعة الثالثة بالكونفدرالية.. اعرف الترتيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل تعادل بيراميدز المفاجئ مع الجيش الملكي المغربي بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس باستاد الدفاع الجوي، حسابات التأهل مبكراً فى المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز تقدم أولاً، وتوقع الجميع فوز الفريق السماوى وحسم المباراة، غير أن ذلك لم يحدث، ونتيجة لذلك خطف الجيش الملكي صدارة مجموعته، بينما احتل بيراميدز المركز الثانى وإسكو دى كارا التوجولي فى المركز الثالث برصيد نقطة، وفيوتشر فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد أيضاً نقطة واحدة.

1ـ الجيش الملكي المغربي: نقطة واحدة

2ـ بيراميدز: نقطة واحدة

3ـ أسكو دي كارا التوجولي: نقطة واحدة

4ـ فيوتشر: نقطة واحدة

ورغم الظروف الصعبة التي واجهت الفريق، عاد فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، بنقطة ثمينة من توجو، بعد الانتهاء من مواجهة إسكو دي كارا التوجولي، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات، حيث انتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله، وتقدم بطل توجو أولاً قبل أن ينجح فيوتشر في معادلة النتيجة، لتشتعل المجموعة الثالثة بالكونفدرالية، بعدما حصد كل فريق نقطة واحدة من الفرق الأربعة.

من جانبه، علق علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، على تعادل فريقه أمام أسكو كارا التوجولي، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"لن أعقب على أداء الحكام كما تعودت، لكن من شاهد المباراة يعلم أن فريقي تعرض للظلم، واعتراض اللاعبين كان بسبب رغبتهم في تحقيق المكسب، لكني أعتذر للجميع على الاعتراض داخل الملعب".

وأضاف، "نخوض كل مباراة من أجل الفوز، وحتى مع تأخر الفريق في بداية المباراة، كان لدي ثقة كبيرة في العودة وتحقيق التعادل وكنت أطمح إلى الفوز".