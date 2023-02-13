شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ اتحاد الجودو بميداليتى بطولة أوروبا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو برئاسة مرزوق علي بعد تحقيق بعثة منتخبنا ميداليتين فضيتين خلال مشاركتها في بطولة أوروبا المفتوحة ببلغاريا.

ونجحت بعثة منتخبنا الوطني للجودو فى تحقيق ميداليتين فضيتين في بطولة أوروبا المفتوحة من خلال يسري سامي فى منافسات وزن 60 كجم وعبد الرحمن عبد الغني في منافسات وزن 81 كجم.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبي المنتخب الوطني للجودو ومجلس إدارة اتحاد الجودو على النتائج المميزة التي تتحقق في كل البطولات خلال الفترة الحالية واستمرا رفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية .

كما يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الشريك الأساسي في دعم وتأهيل جميع أبطالنا في المنتخبات والفرق القومية ، في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمام ودعم غير مسبوق والذي كان لها العديد من الأثار الإيجابية فى تحقيق العديد من النتائج والإنجازات الفترة الحالية.