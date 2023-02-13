شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطحب "شيف" لرحلة السودان قبل مواجهة الهلال فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اصطحاب الشيف الخاص بالفريق فى رحلة السودان لمواجهة الهلال بدوري الأبطال الأفريقى، للإشراف على وجبات البعثة طوال مدة الإقامة فى الخرطوم.

ويطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السودان الخميس المقبل استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للأهلى اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ويستأنف الأهلى تدريباته صباح الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى صفحة كأس العالم للأندية التى اكتفى فيها بالمركز الرابع من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واجتمع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بقيادة مارسيل كولر، بالدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، صباح اليوم، للاطمئنان على حالة اللاعبين.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة إن الجهاز الفني حرص على الاطمئنان على الحالة الطبية والبدنية للاعبين عقب انتهاء مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وأوضح طبيب الفريق أنه تم تحديد برنامج استشفائي وتدريبي خاص للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الفني بعد انتهاء الراحة، وأشار إلى أن البرنامج الاستشفائي للاعبين يأتي للتخلص من الإجهادات العضلية، بسبب ضغط المباريات والتنقلات في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف طبيب الفريق أن الجهاز الفني بالتعاون مع الجهاز الطبي حددا البرنامج الاستشفائي والتدريبي للاعبين للاستعداد لرحلة السودان المقبلة، وبسبب ضيق الوقت قبلها.