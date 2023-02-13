شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام سموحة، بحثاً عن استعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعد الخسارة من فاركو بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالدورى.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسموحة 5.58 مليون يورو.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على التحدث مع اللاعبين حول بعض الأخطاء الفردية التى وقعوا فيها خلال مواجهة شباب بلوزداد، والتى أدت للخسارة بهدف دون رد، وأكد فيريرا أن الفترة الماضية شهدت تراجعا ملحوظا فى الأداء وكذلك النتائج، وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل استعادة الاتزان للفريق، وتحسن النتائج، سواء فى بطولة الدورى أو دورى أبطال أفريقيا.

وشدد المدرب البرتغالى على ضرورة تحقيق الفوز علي سموحة والتغلب علي الارهاق البدني والذهني، والسعى لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدورى المصري، مؤكدا إن المباراة لن تكون سهلة علي الفريقين، وعلي اللاعبين التركيز جيدًا طوال شوطي المباراة والعمل علي حسم اللقاء مبكرًا وتقديم أداء يسعد الجماهير البيضاء.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة بالدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.