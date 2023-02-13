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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنطلق مباراة الزمالك وسموحة فى السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ما هو موعد مبارة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري؟

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما أن الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة بالدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.