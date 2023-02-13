شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق ليفربول، مساء اليوم الإثنين، مع خصمه إيفرتون، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "الأنفيلد" مباراة الفريقين في ديربي ميرسيسايد، في ختام منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، هذا الموسم، على ملعب "جوديسون بارك" قد انتهت بالتعادل السلبي.

ولا يمتلك ليفربول سوى 29 نقطة في المركز العاشر، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.