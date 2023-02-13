الليلة.. الزمالك يواجه سموحة في مهمة البحث عن المربع الذهبي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض الزمالك مواجهة قوية ومنتظرة أمام فريق سموحة، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الجولة الثامنة عشر من عمر المسابقة المحلية.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 17 مباراة، حيث فاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.

ويحتل فريق سموحة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعدما خاض 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة

تُذاع المباراة على قناة "أون تايم سبورت 1".

الزمالك

يأمل البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، في عودة الفارس الأبيض لطريق الانتصارات من جديد وأن تكون البداية عن طريق الانتصار على سموحة.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمتين متتاليتين، أمام فريق فاركو في مسابقة الدوري بثلاثة أهداف دون رد، ثم فريق شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك مواجهة سموجة ولا بديل عن الفوز أمام لاعبيه، راغبين فى التغلب على حالة الإرهاق بسبب ضغط المباريات.

ويبتعد الزمالك عن المربع الذهبي في الدوري المصري، بفارق نقطتين فقط.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة سموحة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد- محمد عبدالشافي.

خط الوسط: سيف جعفر - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو- إبراهيما نداي- سيف الجزيري.

سموحة

على الجانب الآخر، يسعى أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، لاستغلال حالة تراجع الزمالك وتحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية.

وأكد سامي للاعبيه أن فاركو استطاع الفوز على الزمالك بثلاثية، وعلي اللاعبين التركيز والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض.

من المتوقع أن يبدأ سموحة مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا - محمد مغربي - أحمد حكم - محمد الصباحي.

خط الوسط: محمود حليمو - أحمد شوشة - دوكو دودو.

خط الهجوم: حسين فيصل - حسام حسن - مصطفى سعد "ميسي".