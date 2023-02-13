شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستأنف تدريباته دون راحة فى بورسعيد بعد خصم المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام حسن المدير الفني للنادي المصري عودة تدريبات الفريق فى مدينة بورسعيد من جديد، بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الفريق البورسعيدي أمام سيراميكا فى مباراة الجولة 18 من الدوري بنتيجة 3ـ0، وذلك خلال اللقاء الذى جمع الفريقين أمس.

ومن المقرر أن يستأنف المصري تدريباته اليوم، الاثنين، دون براحة ببورسعيد، وذلك بعدما أعلن النادي خصم 25% من مستحقات اللاعبين بعد الهزيمة التى تعرضوا لها.

وتراجع النادي المصري للمركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، حصدها النادي البورسعيدي بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المصري فى 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.

ويستعد النادي المصري لمواجهة إنبي في مباراة الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري، وذلك بعد تأجيل مباراة الفريق البورسعيدي فى الجولة 19 أمام بيراميدز، لانشغال الأخير بالمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكشف طارق سليمان، المدرب العام لفريق المصري، أن الجهاز الفني قرر خصم 25% من مستحقات اللاعبين بعد الهزيمة من سيراميكا وقال سليمان، "اتفقنا على العودة للتدرب في بورسعيد من غدا بدون راحة بعد الهزيمة من سيراميكا، هناك لاعبين في الفرق تشعر بأنها أكبر من الفريق، واللاعبين لديها لا مبالاة تجاه قميص المصري ولا تشعر بقيمة القميص الي ترتديه، لو اللاعبين رفضت التدرب في بورسعيد لدينا قطاع ناشئين قادر على تعويض من يتمرد".