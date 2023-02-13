شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وسموحة فى الدورى قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا على سموحة فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري، فى مواجهة قوية بين الفريقين، لا سيما أن كل فريق يسعى لحصد الثلاث نقاط من أجل تحسين وضعه في الدورى، إلا أن الزمالك يدخل المباراة ولا بديل عن الفوز أمام لاعبيه، راغبين فى التغلب على حالة الإرهاق بسبب ضغط المباريات.

وخاض الزمالك 17 مباراة فى الدوري المصري، حتى الآن، فاز فى 8 مباريات، وتعادل في 5، وخسر 4 مواجهات، بينما خاض سموحة 17 مباراة فى المسابقة، حقق الفوز فى 4 مباريات، وتعادل فى 8، وخسر 5 مواجهات.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.