شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتلقى عرضا لمواجهة المكسيك وديا فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة عرضا لخوض مباراة ودية لمنتخب مصر أمام نظيره المكسيكى في أمريكا خلال فترة التوقف الدولى في شهر يونيو المقبل.

ويرغب اتحاد الكرة وفيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول في خوض مباراة ودية قوية في شهر يونيو أسوة بمباراة بلجيكا التي أقيمت في الكويت في شهر نوفمبر الماضى وانتهت بفوز الفراعنة 2 – 1.

من ناحية أخرى، كلف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، بتقديم تقارير شهرية عن اللاعبين الدوليين الذين سبق لهم الانضمام لمعسكرات المنتخب تحت قيادته.

ويرغب فيتوريا في الوقوف على الحالة البدنية للاعبين قبل معسكر شهر مارس، ومعرفة مدى انتظام اللاعبين بالبرنامج البدني والغذائي، بعدما لاحظ انخفاض لياقة بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة.

ووضع فيتوريا عدد كبير من اللاعبين الذين شاركوا في معسكري سبتمبر ونوفمبر تخت الاختبار لتحديد مسيرهم من المعسكر المقبل بعد انخفاض مستواهم الفني والبدني.