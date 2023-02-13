شكرا لقرائتكم خبر عن مريم متولى وسنا إبراهيم تتأهلان لدور الـ16 ببطولة سينسناتى للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، مريم متولي وسنا إبراهيم، إلى منافسات دور الـ 16 ببطولة سينسناتي لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 12 إلى 17 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة 11 لاعبة مصرية وهن: نوران جوهر، روان العربي، سلمى هاني، ندى عباس، نادين شاهين، سنا إبراهيم، زينة ميكوي، مريم متولي، هنا معتز، يثرب عادل، ونور أبو المكارم.

وجاءت نتائج المصريين في الدور التمهيدي كالتالي:

ـ فوز مريم متولي على الماليزية لو وي ويرن بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-7, 11-2.

ـ فوز سنا إبراهيم على نادين شاهين بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-11, 11-6, 12-10, 11-8.

ـ هزيمة نور أبو المكارم بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 14-12, 9-11, 11-9.

ـ هزيمة هنا معتز أمام الأمريكية أوليفيا كلاين بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-8, 4-11, 11-7, 11-8.

ـ هزيمة زينة ميكوي أمام الماليزية راشيل أرنولد بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 7-11, 11-7, 6-11, 11-9.

ـ هزيمة يثرب عادل أمام منافستها تونج تسز وينج لاعبة هونج كونج بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 7-11, 5-11, 11-5, 11-2.