شكرا لقرائتكم خبر عن مريم متولى وسنا إبراهيم تتأهلان لدور الـ16 ببطولة سينسناتى للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت البطولة مشاركة 11 لاعبة مصرية وهن: نوران جوهر، روان العربي، سلمى هاني، ندى عباس، نادين شاهين، سنا إبراهيم، زينة ميكوي، مريم متولي، هنا معتز، يثرب عادل، ونور أبو المكارم.
وجاءت نتائج المصريين في الدور التمهيدي كالتالي:
ـ فوز مريم متولي على الماليزية لو وي ويرن بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-7, 11-2.
ـ فوز سنا إبراهيم على نادين شاهين بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-11, 11-6, 12-10, 11-8.
ـ هزيمة نور أبو المكارم بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 14-12, 9-11, 11-9.
ـ هزيمة هنا معتز أمام الأمريكية أوليفيا كلاين بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-8, 4-11, 11-7, 11-8.
ـ هزيمة زينة ميكوي أمام الماليزية راشيل أرنولد بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 7-11, 11-7, 6-11, 11-9.
ـ هزيمة يثرب عادل أمام منافستها تونج تسز وينج لاعبة هونج كونج بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 7-11, 5-11, 11-5, 11-2.