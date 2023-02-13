شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى وصيفاً لبطولة بطرسبرج لرجال الإسكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مروان الشوربجي وصافة بطولة بطرسبرج لرجال الاسكواش، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 13 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وخسر مروان الشوربجي في المباراة النهائية للبطولة أمام منافسه البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 11-2.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اللاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، على فرج فى المركز الثانى، وتقدم البيروفى دييجو إلياس إلى المركز الثالث، بينما تراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، وتواجد الإنجليزي محمد الشوربجي الخامس، مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، فارس الدسوقي في التاسع، والفرنسي فيكتور كورين في المركز العاشر.