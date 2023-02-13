كولر يطالب الأهلي بضم بديل لـ علي معلول

ياسر رشاد - القاهرة - طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من محمود الخطيب رئيس النادي ضرورة التعاقد مع بديل سوبر للتونسي الدولي علي معلول في الميركاتو الصيفي القادم.

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وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو على قناة تن: "كولر طلب من مجلس الإدارة أهمية التفكير من الآن فى ضم بديل سوبر قريب من خبرات وإمكانيات علي

معلول".

وأشار إلى أن الأهلي يرتبط بمباريات إفريقية ومحلية كثيرة ويجب أن يكون هناك بديل قوي لمعلول للاعتماد عليه في المرحلة المقبلة خاصة أن سن اللاعب يمنعه في المشاركة بنفس المستوى في كل المباريات الإفريقية والمحلية.

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