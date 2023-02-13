باتشيكو: نواجه ظروفًا صعبة وكنا نستحق الفوز على الجيش الملكي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، أن الفريق يعاني من ظروف صعبة في ظل تلاحم المباريات في الدوري والكونفدرالية والكأس.

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وقال باتشيكو في المرتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الجيش الملكي المغربي في الكونفدرالية إن الفريق يعاني من غيابات مؤثرة للثلاثي الأجنبي محمد الشيبي ووليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف، وكذلك الإجهاد الشديد في ظل تعرض اللاعبين وتحديدًا خط الدفاع للطرد في المباريات الأخيرة بالدوري ولعب فترات طويلة بعشرة لاعبين، موضحًا أنه يحاول التعامل مع الموقف بأفضل صورة من خلال تجهيز المصابين ومنح الفرصة للعناصر التي لا تشارك كثيرًا وتجهيز الجميع في ظل الضغط المتوالي للمباريات.

وأوضح باتشيكو أن الفريق لم يستحق التعادل وكان الأفضل في الشوط الثاني تحديدًا وسيطر على مجريات اللعب وكان الأقرب للفوز والثلاث نقاط، ولكن كنا يعتقد فإنه يواصل التأكيد على صعوبة المجموعة والفرق التي تضمها والتأهل لن يحسم إلا بتفاصيل صغيرة في المراحل المقبلة.

وشدد المدير الفني على أن حاول في ظل الظروف الدفع بعناصر الشباب محمود صابر وإبراهيم عادل والذين غيروا من أداء الفريق في الشوط الثاني ومنحوا

بيراميدز الأفضلية بعد التراجع في النصف الثاني من الشوط الأول، ومشددا على أن هناك بعض الأخطاء في التمركز الدفاعي وقت لعب الكرات الركنية للفريق الضيف يجب التعامل معها وإصلاحها في أسرع وقت ممكن خاصة وأن هدفي الجيش الملكي من نفس الكرة.

وأكد أن التعادل لا يعني شيئا خاصة وأنه يأتي في بداية مشوار دور المجموعات، وما تزال هناك ٥ مباريات متبقية يمكن الحسم من خلالها والتأهل في ظل ثقته الكبيرة بالمجموعة الرائعة من اللاعبين الذين يضمهم الفريق والذي يشعر بالسعادة بوجودهم معه ويثق كثيرا فيهم، حيث يلعب الفريق على كل البطولات الدوري والكأس والكونفدرالية، ويثق في أن الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق البطولات هذا الموسم.

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