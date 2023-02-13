شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ تجهيز أحمد القندوسى لمواجهة الهلال السودانى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب كولر فى الاعتماد على أحمد قندوسي ومنحه فرصة المشاركة فى المباريات القادمة، باعتباره من اللاعبين المميزين والقادرين على تقديم الإضافة وصناعة الفارق والاستفادة منه في أكثر من مركز سواء مراكز الوسط الثلاثة " رقم 6 و 8 و10" أو الجناح الأيمن والذي يجيد اللعب فيه بشكل جيد.
وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.
وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".