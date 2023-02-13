شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ تجهيز أحمد القندوسى لمواجهة الهلال السودانى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للأهلي تجهيز الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الفريق الجديد، ليكون جاهزا للمشاركة فى المباريات بدءاً من مواجهة الهلال السوداني فى دور المجموعات الأفريقي، لاسيما أن اللاعب لم يتسن له المشاركة مع فريقه فى كأس العالم للأندية الأخيرة، لظروف مشاركته مع منتخب بلاده فى بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

ويرغب كولر فى الاعتماد على أحمد قندوسي ومنحه فرصة المشاركة فى المباريات القادمة، باعتباره من اللاعبين المميزين والقادرين على تقديم الإضافة وصناعة الفارق والاستفادة منه في أكثر من مركز سواء مراكز الوسط الثلاثة " رقم 6 و 8 و10" أو الجناح الأيمن والذي يجيد اللعب فيه بشكل جيد.

وطلب كولر من القندوسي التركيز مع الأهلي خلال الفترة المقبلة وإغلاق ملف أمم أفريقيا للمحليين؛ وشدد له على أن التعاقد معه جاء بعد دراسة إمكانياته الفنية جيدا، مؤكدا أن الجهاز الفني للأهلي والجماهير ينتظرون منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".